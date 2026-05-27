Ярославцу на 3 месяца ограничили свободу за покупку поддельных водительских прав

В Ярославле за приобретение, хранение и использование поддельного удостоверения осужден 69-летний мужчина. До этого он ни разу не привлекался к уголовной ответственности.

Суд установил, что липовые права ярославец приобрел три года назад через интернет. За них он заплатил 30 тысяч рублей.

Пару лет мужчина спокойно ездил на своем «Рено», пока в ноябре прошлого года его не остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они заподозрили, что права ненастоящие, а экспертиза это подтвердила: удостоверение было напечатано на обычном цветном принтере.

За преступление ярославец получил три года ограничения свободы.

