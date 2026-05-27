Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 мая 2026 10:00

Ярославцу на 3 месяца ограничили свободу за покупку поддельных водительских прав

Мужчина купил удостоверение через интернет
Полина ВАЧНАДЗЕ
За использование поддельных прав ярославец получил три года ограничения свободы.

За использование поддельных прав ярославец получил три года ограничения свободы.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославле за приобретение, хранение и использование поддельного удостоверения осужден 69-летний мужчина. До этого он ни разу не привлекался к уголовной ответственности.

Суд установил, что липовые права ярославец приобрел три года назад через интернет. За них он заплатил 30 тысяч рублей.

Пару лет мужчина спокойно ездил на своем «Рено», пока в ноябре прошлого года его не остановили сотрудники Госавтоинспекции. Они заподозрили, что права ненастоящие, а экспертиза это подтвердила: удостоверение было напечатано на обычном цветном принтере.

За преступление ярославец получил три года ограничения свободы.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен