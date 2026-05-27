В Данилове жилец при переезде вывез из квартиры всю сантехнику

От ярославского министерства имущественных отношений в полицию Данилова поступило заявление о краже. Из квартиры, которая предоставлялась по договору социального найма, вынесли все, что можно было унести.

Пропали ванна, раковины, унитаз, мойки, смесители, газовая плита, котел с водонагревателем, радиатор. Ущерб оценили в 120 тысяч рублей.

Полиция установила, что к краже причастен 35-летний мужчина. Он жил в этой квартире, а при переезде в другое место решил подзаработать. Все, что можно было снять и продать, даниловец снял и продал.

Он написал явку с повинной и ждет суда.

