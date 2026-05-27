Ярославская «Арена 2000» требует компенсацию за срыв шоу на льду «Щелкунчик»

"Арена 2000" попала иск к организатору шоу "Щелкунчик".

В Арбитражный суд Ярославской области поступил иск от АО «Арена 2000» к ООО «Ледовые сезоны» о взыскании 217 тысяч рублей.

4 января на ледовой площадке должен был пройти новогодний «Щелкунчик» с участием симфонического оркестра и фигуристов. Однако мероприятие отменили, многие ярославцы сообщали, не могли получить обратно потраченные деньги. В марте региональное управление Роспотребнадзора предложило всем купившим билеты на шоу присоединиться к групповому иску к организаторам.

От ответчика «Арена 2000» получила письмо о том, что провести мероприятие в определенную договором дату невозможно, поэтому оно переносится на 2027 год. Сторонами подписано дополнительное соглашение о досрочном расторжении договора.

«Полагая, что отказ ООО «Ледовые сезоны» от договора является необоснованным, а также в связи с нарушением сроков внесения авансовых платежей, АО «Арена-2000» начислило пени и штраф. Судом исковое заявление принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства, сторонам установлен срок для предоставления дополнительных доказательств, возражений», - сказали в Арбитражном суде.

