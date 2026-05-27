В Переславле пройдет забег «Александровские версты»

31 мая в Переславле около 3 тысяч спортсменов выйдут на старт "Александровских верст".

В Переславле-Залесском в воскресенье, 31 мая, пройдет третий этап серии забегов «Бегом по Золотому кольцу» - «Александровские версты». Приедут около трех тысяч участников из 53 регионов страны.

Спортсмены пробегут марафон на 42,2 километра. Также будут организованы полумарафон, дистанции на 10, 5 и 3 километра, детские старты. Трасса пройдет по берегу Плещеева озера, мимо Никитского монастыря и Александровской горы.

Для зрителей организуют ярмарку, выступят местные творческие коллективы.

