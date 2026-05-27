Более 2 тысяч жителей Ярославской области вошли в регистр доноров костного мозга

Для многих пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями единственным шансом сохранить жизнь является пересадка гемопоэтических стволовых клеток.

Данные 2144 жителей Ярославской области внесены в федеральный регистр потенциальных доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Этой весной перечень пополнился еще 83 фамилиями, в том числе, курсантов военного училища противовоздушной обороны.

Пересадка гемопоэтических стволовых клеток может спасти детей и взрослых, больных раком, лейкозом, лимфомой или наследственными заболеваниями. Чтобы войти в реестр потенциальных доноров, нужно прийти на станцию переливания крови в Ярославле или Рыбинске в рабочие дни или стать участником профильных акций в июне и сентябре.

«Важно знать: достаточно сдать 6 миллилитров крови на генетическое типирование. Процедура быстрая, безопасная и бесплатная. Вы не становитесь донором автоматически: врачи свяжутся с вами только при полном совпадении с пациентом, подробно все объяснят и обеспечат полное сопровождение», – объяснила главный врач областной станции переливания крови Юлия Стромова.

Стать донором может любой здоровый гражданин России в возрасте от 18 до 45 лет. Чем моложе человек, тем выше концентрация гемопоэтических стволовых клеток в трансплантате и их качество.

Шанс найти донора для больного c распространенным HLA-генотипом — 1 на 10 000, то есть вероятно, что один из 10 000 доноров будет совместим с больным. Поэтому чем больше доноров в регистре, тем больше шансов у человека на спасение.

