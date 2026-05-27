Суд обязал ярославское министерство обеспечить сироту квартирой

Сирота из Ярославля, которая два года назад стала совершеннолетней, но до сих пор не получила жилье, обратилась в суд с требованием обеспечить ее крышей над головой.

В список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам найма, истица была включена в 2023 году. Но до сих пор девушка снимает квартиру.

Представитель ответчика – министерства имущественных отношений региона – с иском не согласился. Свой отказ он обосновал тем, что будут нарушены права граждан, которые были включены в перечень раньше истца и имеют аналогичные с ней права на жилье. Кроме того, он полагал, что жилые помещения данной категории лиц должны предоставляться после получения образования.

«Суд отклонил возражения ответчика. На министерство имущественных отношений Ярославской области возложена обязанность предоставить истице благоустроенное жилое помещение, отвечающее санитарным и техническим требованиям, площадью не менее 28 квадратных метров по договору специализированного жилищного фонда на территории Ярославля», - сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

