Жительница Ярославской области 17 лет незаконно считалась инвалидом

56-летней ярославне еще и на обычную пенсию по старости рановато. Однако с 39 лет она незаконно получала другое вспомоществование от государства – за несуществующую инвалидность.

Болезнь, которой на самом деле нет, дама заполучила за вознаграждение в 2008 году, получила статус инвалида II группы и оформила положенную по закону социальную пенсию. В 2025 году факт незаконного получения выплат выявлен в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, выплаты страховой пенсии по инвалидности и ежемесячной денежной выплаты прекращены. На виновницу завели уголовное дело за мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере.

Общая сумма причиненного ущерба оценена в сумму более 2 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела гражданка в полной мере признала вину.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением, как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, направлены в суд для рассмотрения по существу.