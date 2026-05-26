Ярославна получила полмиллиона за падение на скользком тротуаре

В декабре 2024 года женщина поскользнулась на тротуаре на улице Свободы. Медики диагностировали перелом затылочной кости, ушиб головного мозга и гематомы.
Поправившись, пострадавшая обратилась в прокуратуру. Там в ее интересах подали в суд на собственника земельного участка, где произошло падение.
Кировский районный суд Ярославля взыскал с владельца земли 270 тысяч рублей.
Не согласившись с размером компенсации, прокуратура района оспорила его в апелляционном порядке.
Областной суд поддержал позицию прокурора и увеличил размер компенсации морального вреда до 500 тысяч рублей.