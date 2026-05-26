Ярославна получила полмиллиона за падение на скользком тротуаре

Пострадавшая получит полмиллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В декабре 2024 года женщина поскользнулась на тротуаре на улице Свободы. Медики диагностировали перелом затылочной кости, ушиб головного мозга и гематомы.

Поправившись, пострадавшая обратилась в прокуратуру. Там в ее интересах подали в суд на собственника земельного участка, где произошло падение.

Кировский районный суд Ярославля взыскал с владельца земли 270 тысяч рублей.

Не согласившись с размером компенсации, прокуратура района оспорила его в апелляционном порядке.

Областной суд поддержал позицию прокурора и увеличил размер компенсации морального вреда до 500 тысяч рублей.