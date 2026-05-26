51% ярославцев за пожизненный запрет на сигареты для родившихся после 2008 года

51% ярославцев поддерживают пожизненный запрет сигарет для родившихся после 2008 года.

В Ярославле у инициативы пожизненного запрета на продажу сигарет людям, родившимся после 2008 года, оказалось больше сторонников, чем противников. Об этом сообщает сервис SuperJob после проведенного в городе опроса.

«Каждый второй ярославец - 51% - выступает за пожизненный запрет продажи сигарет и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2008 года. Против — 26%», - сказали в сервисе.

Причем женщины поддерживают этот запрет чаще, чем мужчины (53% против 49% соответственно). Среди людей 35-45 лет больше сторонников инициативы, чем среди ярославцев до 35 лет и старше 45-и.

Жители Ярославля, которые подвержены пагубной привычке, относятся к идее депутатов Госдумы сдержанно – за 47%. Среди некурящих согласны с предложением 59%.

Против выступают 30% курящих и 21% некурящих жителей Ярославля.

«Нужно не запрещать, а проводить профилактические мероприятия»;

«Любой запрет порождает черный рынок»;

«Взрослый человек сам вправе решать, курить ему или нет», — считают противники.

