Ярославль
НовостиОбщество26 мая 2026 14:08

В Ярославле май уступит место сентябрю

Всего +4 градуса обещают синоптики ярославцам в ближайшие ночи
Полина ВАЧНАДЗЕ
Тепла на этой неделе ждать не стоит. ФОТО: Центр "Фобос"

Резко, но не сказать, что неожиданно испортилась погода в Ярославле. Только что было +30 и горожане не знали, где спрятаться от жары, и вдруг столбики термометров едва дотягивают до +10.

По прогнозам синоптиков Центра «Фобос», днем в среду, 27 мая, в городе будет +9..+11, ночью всего +4. Переменная облачность, небольшой дождь.

На четверг и пятницу придется пик похолодания. 28 мая ожидается переменная облачность, ночью +3..+5, днем +7..+9. 29 мая ночью +3..+5, днем всего +6..+8; небольшой дождь.

Выходные если не порадуют, то внушат оптимизм. В субботу, 30 мая, ночью +5..+7, днем чуть потеплеет – до +11..+13. Небольшой дождь может испортить субботнее настроение. В последний майский день ожидается сильный дождь. Ночью в Ярославле +6..+8, днем +11..+13.

