Пьяная поездка на мотоблоке стоила жителю Тутаевского округа свободы

Мотоблок конфискован в доход государства. Фото: Прокуратура Ярославской области..

38-летний мужчина в августе 2021 года был осужден за управление автомобилем в состоянии опьянения. Ему тогда дали условный срок и лишили прав.

В феврале этот человек решил повторить сомнительный подвиг, хотя судимость за преступление против безопасности движения и эксплуатации транспорта еще не была погашена. На этот раз он спьяну решил покататься на мотоблоке, но попался гаишникам. На него завели новое уголовное дело.

Суд, как сообщили в областной прокуратуре, приговорил виновника к году колонии общего режима и лишил его прав на три года. Кроме того, по ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал мотоблок в доход государства.