Сезон жар-птиц и снежных королей открыт в Ярославском зоопарке

Павлины меряются хвостами. Фото: Ярославский зоопарк.

Настало время, когда павлины пытаются произвести впечатление на самок. Она распускают хвосты – и все вокруг преображается: сияет яркими красками или – в случае с белыми павлинами – превращается в пушистое, почти зимнее кружево.

Дамы у павлинов, между прочим, вовсе не такие роскошные, как кавалеры. Но именно этих невзрачных серых куриц, а не каких-нибудь райских птиц, пытаются удивить волшебные красавцы. А не наоборот, отметим! И выбор остается именно за самкой. А у кого хвост не дорос – остаются за бортом.

Прекрасное зрелище продлится примерно до конца лета.