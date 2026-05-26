Ярославские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

Ярославские полицейские вернулись домой. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Более 30 участников сводного отряда УМВД России по Ярославской области вернулись из служебной командировки домой.

В течение они вместе с местными правоохранителями обеспечивали правопорядок и общественную безопасность.

За эти шесть месяцев были задержаны 48 разыскиваемых лиц в рамках возбужденных уголовных дел, в ходе досмотровых мероприятий выявлены шесть единиц автотранспорта с признаками подделки свидетельства о регистрации, изъяты 32 единицы боеприпасов к оружию и шесть единиц оружия. Кроме того, оказана практическая помощь территориальным подразделениям в охране важных объектов и патрулировании.

Сотрудники отмечены ведомственными наградами и почетными грамотами. Вскоре полицейские продолжат выполнение обязанностей в подразделениях по основному месту службы.