Более 700 клещей сдали жители Ярославской области на исследования

773 клеща сдали жители Ярославской области на исследования за неделю. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

За неделю с 11 по 17 мая 733 жителя Ярославской области пострадали от укусов клещей. С 4 по 10 мая на исследования принесли 445 кровососов.

«Ярославцы стали чаще сдавать клещей после укуса. Одна из причин — жаркая погода. Люди чаще выходят в лес, ездят на дачи, а также отдыхают на природе», - сказали в Ярославском управлении Роспотребнадзора.

Чаще всего клещей в лаборатории приносили жители Ярославля – они сдали 213 штук. 119 клещей принесли рыбинцы, 20 - жители Даниловского района, 13 – Некрасовского и 11 – Ростова Великого.

Клещей на исследование принимают в лабораториях ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»:

— в Ярославле - ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске - ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове Великом - Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен