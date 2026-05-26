Ярославцам-инвалидам начали оплачивать корм для собак-поводырей

На корм дял собак-помощников Соцфонд выделит дополнительные средства. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Инвалидам по зрению с марта этого года начали компенсировать затраты на корм для собак-поводырей. Чтобы получить деньги, нужно оформить электронный сертификат, который будет содержать два кода: «сухой корм для собак» и «корм для собак влажный».

18 жителей Ярославской области имеют животных-помощников. В качестве компенсации на их содержание и ветеринарное обслуживание ярославское отделение Соцфонда ежегодно выплачивает определенную сумму. В 2026 году она составляет около

40 тысяч рублей. Теперь дополнительно раз в год можно получать до 83 900 рублей на покупку корма.

«Новый электронный сертификат упрощает процесс получения льготы. При таком формате возмещения затрат гражданин сможет выбирать марки и виды корма, чтобы обеспечить своему помощнику максимально подходящий для него рацион питания, исходя из ассортимента на рынке», – сказал управляющий Отделением СФР по Ярославской области Сергей Русов.

Использовать электронный сертификат на корм нудно в течение 12 месяцев с начала срока его действия.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен