Погорельцам с улицы Веденеева в Рыбинске предоставят маневренное жилье

В доме, где произошел пожар, экстренно организуют ремонт.

Погорельцам из двухэтажки на улице Веденеева Рыбинска предлагают переселиться в маневренное жилье, пока идет ремонт их дома. 22 мая пожар уничтожил чердак и кровлю на площади в 300 квадратов. Чудом в огне никто не пострадал – спасатели вывели 35 человек.

«Выделим деньги на ремонт кровли. Электричество отключено, жить в доме невозможно», - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Двоих детей, которые проживают в доме, на время ремонта отправят отдыхать в лагерь «Полянка» сразу на две смены. А пока юные рыбинцы будут ходить в школьный лагерь.

Ремонт пройдет в два этапа. Сначала с дома снимут аварийность, а потом сделают новую крышу.

