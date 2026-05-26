НовостиОбщество26 мая 2026 8:58

Погорельцам с улицы Веденеева в Рыбинске предоставят маневренное жилье

Жить в двухэтажке, где нет кровли и электричества, невозможно
Полина ВАЧНАДЗЕ
В доме, где произошел пожар, экстренно организуют ремонт.

Фото: Администрация Рыбинска.

Погорельцам из двухэтажки на улице Веденеева Рыбинска предлагают переселиться в маневренное жилье, пока идет ремонт их дома. 22 мая пожар уничтожил чердак и кровлю на площади в 300 квадратов. Чудом в огне никто не пострадал – спасатели вывели 35 человек.

«Выделим деньги на ремонт кровли. Электричество отключено, жить в доме невозможно», - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Двоих детей, которые проживают в доме, на время ремонта отправят отдыхать в лагерь «Полянка» сразу на две смены. А пока юные рыбинцы будут ходить в школьный лагерь.

Ремонт пройдет в два этапа. Сначала с дома снимут аварийность, а потом сделают новую крышу.

