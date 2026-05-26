Через Ярославль пройдет многодневная велогонка «Россия»

Ярославль впервые примет многодневную велогонку «Россия», которая стартовала 16 мая и закончится 12 сентября. Спортсмены проедут через восемь регионов страны, в том числе и наш. В столице Золотого кольца гонка пройдет 20 июня, регистрация на ярославский этап продлится до 18 июня.

Велогонщики проедут дистанцию в 63 километра. Кроме того, будет организован велофестиваль на дистанции 9 километров. Как рассказали в правительстве, он рассчитан на любителей велоспорта, желающих принять участие в мероприятии без экстремальных нагрузок, а также на популяризацию велоспорта среди детей и подростков. Принять участие могут все прошедшие регистрацию.

Заезд пройдет по центральным улицам Ярославля.

Старт спортивному соревнованию был дан в Костроме. Велосипедисты проедут через Владимир, Иваново, Калязин, Нижний Новгород и Сергиев Посад. Финал пройдет на Воробьевых горах в Москве.

