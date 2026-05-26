НовостиПроисшествия26 мая 2026 7:13

Двух ярославцев задержали за кражи из храмов в нескольких регионах

Изъято похищенное стоимостью около полумиллиона рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославцев задержали за кражи икон из храмов.

Фото: УМВД по Ярославской области.

Сотрудники уголовного розыска России задержали двух уже судимых жителей Ярославля, которые специализировались на кражах из храмов.

«Злоумышленники тщательно готовились к каждому похищению. Они выбирали объект и вели наблюдение за окружающей обстановкой, чтобы определить способ проникновения, а также заранее готовили пути отхода с места кражи», - рассказала официальный представитель МВД России.

Одного из соучастников взяли в Москве, второго – в Ярославле. Иконы, найденные во время обысков, были украдены из храмов Ярославской, Костромской и Вологодской областей.

Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Ущерб оценили примерно в полмиллиона рублей. Ярославцы во время следствия будут находиться под подпиской о невыезде.

«Есть основания полагать, что они могут быть причастны к совершению еще четырех аналогичных краж», - считает Ирина Волк.

Двух ярославцев задержали за хищения из храмов Ярославской, Костромской и Вологодской областей