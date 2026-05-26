В Ярославле возводят опоры третьего моста через Волгу

Новый мост соединит Фрунзенский и Заволжский районы Ярославля и разгрузит исторический центр города.

В Ярославле идут работы по возведению первой части моста через Волгу – транспортной развязки на Тормозном шоссе и эстакадного участка. Здесь будет 14 опор, сейчас специалисты возводят сразу 10 из них.

"На объекте внедрена строгая система контроля качества, от забивки свай до бетонирования стоек опор, проверки организованы как непосредственно на площадке, так и в лаборатории", – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Почти закончено возведение тела опоры №1. На опоре №3 ведутся работы по созданию арматурного каркаса стоек, на девятой – монтаж каркасов буронабивных свай, далее специалисты приступят к бетонированию этих элементов. На опоре №2 уже проведено бетонирование ростверка, и в настоящий момент идет период, в котором материал набирает прочность. В планах – разработка котлована и бетонирование основания опоры №11.

