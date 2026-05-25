НовостиОбщество25 мая 2026 16:14

Полосатая Услада Тихоновна прибыла на ПМЖ в Ярославский зоопарк

Амурская тигрица приехала к нам в рамках программы по сохранению популяции
Георгий БРИНЧУК
Пока тигрица на карантине. Фото: Ярославский зоопарк.

Для новой жительницы специально подготовили просторный вольер, где тигрица будет себя чувствовать очень комфортно.

Услада родилась 20 апреля 2017 года в Московском зоопарке от Тихона и Барышни. После этого она жила в Ростовском зоопарке, а теперь перебралась к нам на север.

«Дорога из Ростова была долгой, но Услада быстро освоилась на новом месте: осмотрелась, успокоилась и уже вскоре подкрепилась», - рассказали в зоопарке.

Некоторое время тигрица будет находиться на карантине в помещении, поэтому посмотреть на нее пока можно только на видео. После она переберется в открытый вольер.

Услада осваивается на новом месте.