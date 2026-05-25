Ярославец может лишиться прицепа из-за долгов по кредитам

Прицеп арестовали приставы. Фото: УФССП РФ по Ярославской области.

Селянин из Брейтовского округа набрал долгов в банках, но официально не трудоустраивался и долгие годы жил доходами от шабашек и калымов, изредка вспоминая о своих долговых обязательствах. Долг вырос до 300 тысяч рублей.

Мужчина периодически вносил небольшие суммы по просьбе более ответственной мамы, но сумма практически не уменьшалась. Вызовы на прием к приставу должник игнорировал.

В итоге сотрудник службы выехал к неплательщику и наложил арест на прицеп, которым регулярно пользуется неплательщик при шабашках. После этого должник в кратчайшие сроки пообещал рассчитаться с долгами. Если этого не случится, прицеп уйдет с молотка.