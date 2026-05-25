В Ярославской области отремонтируют 20 больниц

В Ярославской области на капремонт 20 больниц выделено 700 млн рублей. ФОТО: канал Михаила Евраева в МАКСе

В 2026 году в Ярославской области планируют капитально отремонтировать 20 больниц. Как сообщил губернатор, на это цели выделено почти 700 миллионов рублей.

Кровлю и фасад Областной детской больницы уже приводят в порядок. В больнице №3 обновляют палаты, коридоры, пищеблок терапевтического отделения, а в гинекологии – операционную и палаты.

В соловьевской больнице отремонтировали ожоговое отделение.

"Также восстанавливаем помещения кожно-венерологического диспансера, второй и девятой больниц Ярославля, Рыбинской городской больницы №1, областной туберкулезной больницы и больницы имени Семашко", сказал Михаил Евраев и пообещал, что все работы завершатся осенью.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен