Грозу и сильный ветер обещают синоптики ярославцам 25 мая

Грозу прогнозируют в Ярославле 25 мая.

Гроза и сильный северо-западный ветер с порывами 15 метров в секунду ожидаются в Ярославле и области в ближайшие часы. Непогода, по данным синоптиков, созранится до 21 часа 25 мая.

"Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними", - предупредили в РСЧС Ярославской области.

Телефон экстренных служб 112.

