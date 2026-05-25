В Ярославле нашли подрядчика для ремонта легкоатлетического манежа

В Ярославле подрядчик отремонтирует манеж за 29,9 млн. рублей.

В Ярославле нашли подрядчика, готового взяться за ремонт легкоатлетического манежа на улице Чкалова. Как сообщает ГТРК "Ярославия", компания предложила выполнить работы за 29 миллионов 990 тысяч рублей. Начальная цена аукциона была 30,2 миллиона.

По договору, который еще не подписан, в легкоатлетическом манеже нужно привести в порядок спортивный зал, коридоры, раздевалки, фасад и парапет кровли. Ремонт нужно закончить к 15 сентября.

