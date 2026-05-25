В Ярославле открыли новый водный маршрут до Углича

Между Ярославлем и Угличем наладили водное сообщение.

Из Ярославля в Углич с остановками в Тутаеве, Рыбинске и Мышкине теперь можно добраться по воде. 25 мая на маршрут вышло скоростное судно "ВосходЪ", которое вмещает 71 пассажира.

Судно ходит в Углич ежедневно. Отправление от речного вокзала Ярославля в 08:50, из Тутаева - в 09:40, из Рыбинска - в 10:50, из Мышкина - в 13:20. В Углич судно прибывает в 14:05.

В обратном направлении оно стартует из Углича в 14:15, из Мышкина - в 15:10, из Рыбинска - в 17:40, из Тутаева - в 18:50. Прибытие в Ярославль - в 19:30. Путь в одно сторону занимает чуть больше пяти часов.

Цена билета разная, в зависимости от способа оплаты. Стоимость одного пассажиро-километра по банковской карте составляет 7 рублей 65 копеек, по карте жителя Ярославской области или транспортной "Якарте" - 5 рублей 10 копеек, для льготников - 2 рубля 55 копеек (или бесплатно в зависимости от категории).

"Таким образом, полная стоимость билета от Ярославля до Углича по банковской карте – 1598,85 рубля, по карте жителя или "Якарте" – 1065,9 рубля, для льготников – 532,95 рубля или бесплатно", - сказал министр дорожного хозяйства и транспорта области Роман Душко.

Сейчас в регионе открыты водные маршруты по направлениям Ярославль - Толга, Ярославль - Вакарово, Ярославль – Новые Ченцы и Ярославль – Константиново. Можно проехать по направлениям Рыбинск – Колхозник и Переборы – Юршино. Также работают перевозки по маршруту Ярославль – Тутаев – Рыбинск, Ярославль – Брейтово и Нижний Новгород – Ярославль.

Летом планируют наладить водное сообщение по маршрутам Ярославль - Плес через Костромы. Прорабатываются направление Ярославль - Пошехонье и маршрут из Нижнего Новгорода до Твери и Дубны через Ярославль.

