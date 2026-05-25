НовостиПроисшествия25 мая 2026 10:04

У жителя ярославской деревни изъяли панки с порохом и патроны

Мужчину лишили лицензии на охоту, но боеприпасы он решил не сдавать
Полина ВАЧНАДЗЕ
Сотрудниками уголовного розыска даниловской полиции изъяты незаконно хранившиеся боеприпасы и порох.

Фото: УМВД по Ярославской области.

У жителя деревни Туфаново Даниловского района полиция изъяла боеприпасы и порох. Как сообщили в полиции, 59-летний мужчина раньше был охотником, но за административное правонарушение его лишили лицензии.

"Боеприпасы и порох он должен был сдать, но не сделал этого. У него изъяли три банки с порохом и 42 патрона разных калибров", - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело.

Полиция напомнила, что за добровольную сдачу оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ гражданин освобождается от уголовной ответственности за их хранение.

