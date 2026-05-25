Прокуратура проверит информацию о размытии дороги в Рыбинском районе

В Рыбинском районе размыло дорогу до четырех населенных пунктов. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Рыбинская прокуратура проводит проверку после размещения в соцсетях информации о размытии дороги Никольское - Липки.

Дорога, содержанием которой занимается региональное предприятие "Ярдорслужба", ведет к четырем населенным пунктам - Арефино, Погорелка, Липки и Великий Мох. Сейчас жители вынуждены ездить по альтернативной грунтовой дорогой. Для переходов через провал сделали мостик из березовых бревен.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства при содержании и ремонте дороги, включая вопросы своевременного обслуживания дренажной системы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказали в пресс-службе ведомства.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен