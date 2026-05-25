В Ярославле вандалы разгромили трамвайную остановку

В Ярославле хулиганы разбили и расписали остановку "Больница №9".

Еще один остановочной комплекс в Ярославле пострадал от рук вандалов. Об этом сообщили подписчики группы "Жесть Ярославль":

"В Ярославле вандалы разгромили очередную остановку, на сей раз у 9-й больницы".

Пошло "паутиной" одно из стекол, боковая стенка держится на честном слове и у нее тоже разбито стекло. Панель разрисована надписями.

Официальные органы пока не сообщают о происшествии, но ущерб имуществу явно нанесен значительный. Скорее всего, будет подано заявление в полицию и искать хулиганов будут правоохранительные органы.

