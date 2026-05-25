В Рыбинске начали устанавливать детские площадки во дворах

Детскую площадку на улице Юбилейной в Рыбинске сделают до середины июля.

В Рыбинске началась установка детских площадок во дворах многоквартирных домов. В этом году игровые комплексы сделают у дома №17 на проспекте Мира, у дома №9 на улице Карла Либкнехта, у дома №63 на 1-й Выборгской, у дома №14 на улице Юбилейной, у дома №38 на улице Волочаевской и у дома №4 на улице Юбилейной.

Работы выполняет местная компания, которая имеет свое производство.

По адресу улица Юбилейная, 14 уже провели выемку грунта, уложили песчаную подушку и установили бордюр. Затем площадку заасфальтируют и уложат травмобезопасное покрытие из прорезиненного материала.

В администрации Рыбинска рассказали, что здесь установят игровой и спортивный городки, качели, две качалки-балансира, лавочки и урны.

