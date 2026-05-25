173 БПЛА уничтожены над областями России, в том числе и Ярославской, 25 мая

Над территорией России 25 мая сбили 173 БПЛА.

Ночью 25 мая дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 173 вражеских беспилотника самолетного типа. БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и Республикой Крым.

Как сообщил глава Ярославского региона, незначительное осколочное ранение во время атаки получила женщина. От госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет.

