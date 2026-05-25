В Ярославской области в ДТП погибла 26-летняя пассажирка Mitsubishi

В ДТП под Ярославлем погибла одна женщина и пострадала другая.

В Борисоглебском 24 мая произошло в ДТП, в котором погибла пассажирка и серьезно пострадала женщина-водитель.

Автомобиль Mitsubishi ехал из деревни Турово в сторону дороги "Углич - Ростов". По предварительным данным, водитель не справилась с управлением, иномарку выехала в кювет и перевернулась.

26-летняя пассажирка машины скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи. Водителя, женщину 38 лет, увезли в больницу.

