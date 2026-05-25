В Ярославле с +30 похолодает всего до +6 градусов

Жара - все! В Ярославль на смену +30 и выше приходит холод. В выходные температура снизилась до вполне комфортных +23 градусов и на этом не остановится. Уже в понедельник стартует вторая волна похолодания, предупреждают в Центре "Фобос".

Погода в Ярославле на новой неделе, с 25 по 31 мая 2026

25 мая в Ярославле будет малооблачно, сильный дождь, +16..+18 градусов.

Во вторник, 26 числа, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ночью +6..+8, днем +9..+11.

В среду, 27 мая, и днем, и ночью всего +4..+6 градусов, переменная облачность, небольшой дождь.

В четверг, 28 мая, мало что существенно изменится: ночью +3..+5, днем +5..+7.

В пятницу, 29 мая, ожидается переменная облачность, дождь, сильный туман. Ночью +2..+4, днем +6..+8.

В субботу чуть потеплеет: ночью +3..+5, днем уже +12..+15. В последний день весны прогнозируют +5 ночью и +17 днем.

