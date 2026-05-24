Из горящего дома на улице Веденеева в Рыбинске спасли 35 человек

В Рыбинске горела кровля двухэтажного дома. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Спасатели вывели 35 человек, в том числе пятерых детей, из горящего дома на улице Веденеева в Рыбинске.

"Никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Сообщение о возгорании в двухэтажке поступило в 18:41 22 мая. Уже через четыре минуты расчеты были на месте. Горела кровля дома.

Подар в доме тушили около трех часов. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар потушили только в десятом часу вечера. Крыша двухэтажки на площади в 300 квадратов уничтожена огнем.

Причины ЧП на улице Веденеева сейчас устанавливают дознаватели, назначена экспертиза.

