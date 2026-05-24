Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия24 мая 2026 14:15

Из горящего дома на улице Веденеева в Рыбинске спасли 35 человек

Среди спасенных - пятеро детей
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Рыбинске горела кровля двухэтажного дома.

В Рыбинске горела кровля двухэтажного дома.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Спасатели вывели 35 человек, в том числе пятерых детей, из горящего дома на улице Веденеева в Рыбинске.

"Никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Сообщение о возгорании в двухэтажке поступило в 18:41 22 мая. Уже через четыре минуты расчеты были на месте. Горела кровля дома.

Подар в доме тушили около трех часов.

Подар в доме тушили около трех часов.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Пожар потушили только в десятом часу вечера. Крыша двухэтажки на площади в 300 квадратов уничтожена огнем.

Причины ЧП на улице Веденеева сейчас устанавливают дознаватели, назначена экспертиза.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен