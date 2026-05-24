Ярославский "Локо" завоевал Кубок Харламова

Молодежная команда ярославского "Локомотива" обыграла МХК "Спартак" в шестом матче Молодежной хоккейной лиги. Встреча в Москве закончилась со счетом 5:0, счет в серии - 4:2.

Уже на третьей минуте матча шайбу в ворота противника забросил Кирилл Емельянов, на 26-й минуте отличился Степан Мешков. В третьем периоде позиции укрепили Максим Масленицин и вновь Кирилл Емельянов. В этой игре нападающий оформил хет-трик.

"Локо" стал обладателем Кубка Харламова в четвертый раз.

