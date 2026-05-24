Фан-зоны с трансляцией "Парада чемпионов" откроют во всех ярославских округах

Фото: Правительство Ярославской области.
"Чемпионский автобус", который привезет команду "Локомотив" на встречу с болельщиками, готов к старту. Он проедет по Московскому проспекту без остановок.
"Парад чемпионов" пройдет сегодня, 24 мая, в центре Ярославля. Праздник начнется на Советской площади в 15 часов. Жители муниципальных районов смогут посмотреть трансляцию в фан-зонах. Их откроют по адресам:
- в Рыбинске – на площади перед ДС "Полет", Волжская набережная, 40,
- в Гаврилов-Яме – на Советской площади,
- В Переславле-Залесском – в Доме культуры, Народная площадь, 8,
- в Пошехонье – в кинотеатре "Юбилейный", улица Советская, 13/23,
- в Тутаеве – в Центральном парке в границах улиц Комсомольской, Дементьева и Соборной,
- в Угличе – в парке Победы,
- в Данилове – в молодежном центре "Бригантина", улица Вятская, 4,
- в поселке Некрасовское – на площади у ДК, улица Пролетарская, 2,
- в поселке Борисоглебском – на Советской площади,
- в Ростове Великом – в Городском саду, Советская площадь, 20б,
- в Ярославском округе – в молодежном центре "Содействие", поселок Лесная Поляна, 37,
- в Брейтове – в Доме культуры округа, улица Республиканская, 23,
- в Большом Селе – на стадионе, улица Сурикова,
- в Рыбинском округе – в поселке Каменники, улица Заводская, рядом с домом №7, и в поселке Судоверфь, улица Водников, 11,
- в поселке Пречистое – в Центральном парке,
- в Некоузе – на улице Советской, 23, экран у хоккейного корта,
- в Любиме – в парке "Большое сердце маленького города",
- в Мышкине – на Успенской площади.
