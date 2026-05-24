Фан-зоны с трансляцией "Парада чемпионов" откроют во всех ярославских округах

"Парад чемпионов" пройдет на Советской площади Ярославля. Фото: Правительство Ярославской области.

"Чемпионский автобус", который привезет команду "Локомотив" на встречу с болельщиками, готов к старту. Он проедет по Московскому проспекту без остановок.

"Парад чемпионов" пройдет сегодня, 24 мая, в центре Ярославля. Праздник начнется на Советской площади в 15 часов. Жители муниципальных районов смогут посмотреть трансляцию в фан-зонах. Их откроют по адресам:

- в Рыбинске – на площади перед ДС "Полет", Волжская набережная, 40,

- в Гаврилов-Яме – на Советской площади,

- В Переславле-Залесском – в Доме культуры, Народная площадь, 8,

- в Пошехонье – в кинотеатре "Юбилейный", улица Советская, 13/23,

- в Тутаеве – в Центральном парке в границах улиц Комсомольской, Дементьева и Соборной,

- в Угличе – в парке Победы,

- в Данилове – в молодежном центре "Бригантина", улица Вятская, 4,

- в поселке Некрасовское – на площади у ДК, улица Пролетарская, 2,

- в поселке Борисоглебском – на Советской площади,

- в Ростове Великом – в Городском саду, Советская площадь, 20б,

- в Ярославском округе – в молодежном центре "Содействие", поселок Лесная Поляна, 37,

- в Брейтове – в Доме культуры округа, улица Республиканская, 23,

- в Большом Селе – на стадионе, улица Сурикова,

- в Рыбинском округе – в поселке Каменники, улица Заводская, рядом с домом №7, и в поселке Судоверфь, улица Водников, 11,

- в поселке Пречистое – в Центральном парке,

- в Некоузе – на улице Советской, 23, экран у хоккейного корта,

- в Любиме – в парке "Большое сердце маленького города",

- в Мышкине – на Успенской площади.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен