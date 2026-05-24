Больше четырех миллионов рублей перевели мошенникам жители Ярославля

Пенсионерки из Дзержинского района Ярославля перевели мошенникам более 4 миллионов рублей.

Из-за доверчивости двух пенсионерок, проживающих в Дзержинском районе Ярославля, счета мошенников за короткий срок пополнились на 4 миллиона 290 тысяч рублей.

67-летняя женщина продиктовала код из смс собеседнику, который убедил ее, что это необходимо для замены двери в подъезде. Потом позвонил "сотрудник безопасности" и сообщил, что персональные данные попали в руки злоумышленников и поэтому пенсионерке нужно срочно позвонить на горячую линию. На звонок ответила "сотрудница "Росфинмониторинга".

"Она сообщила, что на женщину оформлены кредиты, а деньги используются для финансирования недружественных стран. Следуя указаниям неизвестных, жительница Ярославля обналичила сберегательные счета и через банкомат перевела более 2 миллионов 140 тысяч рублей по указанных реквизитам", - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

78-летняя пенсионерка звонила "эксперту казначейства", после того, как ей сообщили, что ее деньгами могут завладеть мошенники. После разговора это и произошло. Женщина перевела более 2 миллионов 150 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество".

