Под Угличем из-за неисправности электросети сгорел дом в 450 квадратов

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.
Вечером 22 мая в деревне Николякино Угличского района загорелся частный дом. Шесть часов его тушили шесть пожарных на двух машинах.
К счастью, никто не пострадал, но большой дом площадью в 450 квадратных метров отстоять не удалось, он сгорел полностью. Повреждены кровля и деревянная обрешетка на соседней постройке.
"Дознавателем предварительно установлено, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети", - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен