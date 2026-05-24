Под Угличем из-за неисправности электросети сгорел дом в 450 квадратов

Огонь уничтожил дом в Угличском районе. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Вечером 22 мая в деревне Николякино Угличского района загорелся частный дом. Шесть часов его тушили шесть пожарных на двух машинах.

К счастью, никто не пострадал, но большой дом площадью в 450 квадратных метров отстоять не удалось, он сгорел полностью. Повреждены кровля и деревянная обрешетка на соседней постройке.

"Дознавателем предварительно установлено, что пожар произошел из-за аварийного режима работы электросети", - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен