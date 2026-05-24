Хоккеист ярославского "Локомотива" Александр Радулов внесен в базу "Миротворца"

Александра Радулова внесли в базу "Миротворца". Фото: Александр ПОГОРЕЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист Александр Радулов, который два года выступает за ярославский "Локомотив", внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщают "РИА Новости". Его данные были внесены 22 мая.

По данным "Риа Новостей", скандально известный сайт обвиняет Александра Радулова в поддержке СВО и "покушении на территориальную целостность Украины". Поводом для внесения в базу стало участие хоккеиста вместе с командирами бригады "Эспаньола" в церемонии вбрасывания шайбы перед матчем КХЛ ЦСКА - "Ак Барс" в 2023 году.

Ранее в базу "Миротворца" попали три российских хоккеиста.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен