НовостиОбщество24 мая 2026 10:01

Хоккеист ярославского "Локомотива" Александр Радулов внесен в базу "Миротворца"

Сведения о нем появились на портале 22 мая
Полина ВАЧНАДЗЕ
Александра Радулова внесли в базу "Миротворца".

Фото: Александр ПОГОРЕЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Трехкратный обладатель Кубка Гагарина хоккеист Александр Радулов, который два года выступает за ярославский "Локомотив", внесен в базу украинского сайта "Миротворец". Об этом сообщают "РИА Новости". Его данные были внесены 22 мая.

По данным "Риа Новостей", скандально известный сайт обвиняет Александра Радулова в поддержке СВО и "покушении на территориальную целостность Украины". Поводом для внесения в базу стало участие хоккеиста вместе с командирами бригады "Эспаньола" в церемонии вбрасывания шайбы перед матчем КХЛ ЦСКА - "Ак Барс" в 2023 году.

Ранее в базу "Миротворца" попали три российских хоккеиста.

