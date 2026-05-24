Проект расширения трассы Р-132 готовят в Ярославской области

В Ярославле сделают четырехполосной дорогу до аэропорта.

В Ярославле началась разработка проекта расширения трассы Р-132. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия" со ссылкой на губернатора региона Михаила Евраева.

Как сообщил глава области, этот вопрос был проработан на встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

"Мы с этим предложением вышли недавно. Будем делать дорогу от Ярославля до аэропорта, чтобы было четыре полосы – по две в каждую сторону. И проектирование уже началось – нас тоже поддержали в этом вопросе", - сказал Михаил Евраев.

