Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 мая 2026 9:03

Проект расширения трассы Р-132 готовят в Ярославской области

Она будет четырехполосной - по две полосы в каждую сторону
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославле сделают четырехполосной дорогу до аэропорта.

В Ярославле сделают четырехполосной дорогу до аэропорта.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославле началась разработка проекта расширения трассы Р-132. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия" со ссылкой на губернатора региона Михаила Евраева.

Как сообщил глава области, этот вопрос был проработан на встрече с министром транспорта РФ Андреем Никитиным.

"Мы с этим предложением вышли недавно. Будем делать дорогу от Ярославля до аэропорта, чтобы было четыре полосы – по две в каждую сторону. И проектирование уже началось – нас тоже поддержали в этом вопросе", - сказал Михаил Евраев.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен