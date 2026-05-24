21-летнего тутаевца задержали за грабеж и разбой

В Тутаеве задержали 21-летнего местного жителя - его подозревают в грабеже и разбое.

Сначала в полицию обратился 40-летний мужчина. Ночь на улице Комсомольской неизвестный его ударил, а затем выхватил из рук смартфон стоимостью около 20 тысяч рублей.

Второе заявление поступило от 33-летнего потерпевшего. На него напали у кафе на проспекте 50-летия Победы, тоже избили и похитили телефон за 30 тысяч рублей.

По версии следствия, эти преступления совершил один человек. Он во всем признался, пояснил, что был пьян.

Уголовные дела расследуются, гаджеты возвращены владельцам.

