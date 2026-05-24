В аэропорту Ярославля ввели ограничения.

В ярославском аэропорту ввели ограничения. Об этом сообщили в Росавиации в 6:10 утра 24 мая.

"Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - объяснили в ведомстве.

Одновременно с Ярославлем запрет на выпуск и прием самолетов начал действовать в воздушных гаванях Калуги и Череповца. Спустя два часа в аэропорту Череповца ситуация изменилась - он начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений. В Ярославле запрет еще не снят.

UPD В аэропорту Ярославля сняли ограничения.

