Ярославцам станет труднее получить деньги в микрофинансовых организациях

Сейчас на граждан, имеющих на руках три и более займа, приходится 49% потребительского портфеля МФО.

Жителям Ярославской области стало труднее взять заем в микрофинансовой организации. Теперь МФО обязаны оценивать долговую нагрузку клиентов.

Как сообщил заместитель управляющего ярославским отделением Банка России Евгений Ефремов, на граждан, имеющих три и более займа, приходится 49% потребительского портфеля МФО. Такие клиенты тратят значительный объем полученных средств на погашение прежних займов.

Кроме того, Банк России поэтапно ужесточает лимиты на выдачу кредитов клиентам с высокой долговой нагрузкой. Также уже снижена переплата по займам: с 1 апреля порог установлен в 100% от суммы изначального долга. То есть, если человек взял 10 тысяч рублей, то со всеми процентами и другими платежами заплатит не больше 20 тысяч. Раньше порог составлял 130%.

Чтобы прервать цепочки займов, когда МФО выдает клиенту новый заем на погашение старого, будет ограничено количество одновременно действующих у одного человека так называемых дорогих займов. Речь идет о займах с полной стоимостью свыше 100% годовых.

"С октября этого года ограничение затронет займы стоимостью более 200% годовых: их можно будет выдавать не больше двух "в одни руки". А с апреля следующего года заработает правило "один заем в одни руки" уже для займов со стоимостью от 100% годовых. Тогда же появится 3-дневный период охлаждения между дорогими займами, что позволит заемщику более взвешенно подходить к заключению нового договора", - говорит Евгений Ефремов.

Запрет не будет распространяться на займы со ставкой до 100% годовых: у людей остается возможность быстро получить кредит, но не накапливать при этом проблемы. Ужесточаются правила и в отношении расчета долговой нагрузки заемщика. Действующие правила ограничивают выдачу займов людям, которые отдают по долгам от 80% своего заработка, но иногда доход искусственно завышается. Теперь МФО обязаны получить официальное подтверждение доходов или использовать среднедушевой показатель в регионе.

