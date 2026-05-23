В Ярославле пройдет экстремальная регата летающих яхт

С 26 по 31 мая в акватории Волги Ярославля будет проходить парусная гонка на суперскоростных яхтах с подводными крыльями "Кубок Рундука на фойлах". Эти лодки поднимаются над водой и молниеносно разгоняются до сверхвысоких скоростей. Наблюдать за ярким зрелищем можно будет с набережных.

За победу сразятся профессиональные команды, в которые вошли звезды российского парусного спорта, в числе участники Олимпийских игр и чемпионатов Европы.

Парусные яхты, на которых будут гонять спортсмены, развивают скорости выше 30 узлов. При малейшей ошибке экипажа лодки могут перевернуться, поэтому их управление требует особого мастерства. Яхтсмены облачаются в специальную экипировку и шлемы. Их, а также сами лодки, разрисовывают современные российские художники.

Программа гонок:

- 26-27 мая - тренировочные гонки,

- 28 мая в 10.00 - церемония открытия регаты на пляже,

- 28-31 мая – регата "Кубок Рундука на фойлах",

- 30 мая с 11:00 до 17:00 – регата "Кубок Ярославля в классе 69F", парад яхт, береговые активности на Стрелке,

- 31 мая в 16.00 (предварительно) - награждение победителей и закрытие регаты.

"Кубок Рундука на фойлах-2026" проходит в течение года в четыре этапа. Первый состоялся в начале весны в Геленджике. Следующим соревнования принимает Ярославль. Летом гонщики будут сражаться в Санкт-Петербурге. Завершится сезон в октябре там же, где и начинался, – в Геленджике.

