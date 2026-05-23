В Ярославском художественном музее открылась выставка работ экспрессионистов

Новая выставка открылась в музее Ярославля.

В Ярославском художественном музее до 18 октября будет работать выставка работ, написанных в импрессионистической манере. Музей выставил картины из своего собрания, посетители смогут увидеть этюды Ильи Репина, Исаака Левитана, Василия Бакшеева, Константина Коровина и других жхудожников.

Особый раздел экспозиции представляют произведения ярославских живописцев Михаила Владыкина и Исаака Батюкова, получивших навыки импрессионистических приемов в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. По выставке будут проходить экскурсии.

