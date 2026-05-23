"Дети сидят в душных группах": ярославцы просят власти оперативно сообщать об отмене опасности БПЛА

Жители Ярославской области просят региональные власти оперативно сообщать не только о введении режима беспилотной опасности, но и об его отмене.

"Мы все понимает, безопасность важна. Но когда угроза минует, нас почему-то забывают предупредить. Итог: дети в детских садах сидят в душных группах, без прогулок. Воспитатели не могут выпустить их на улицу - нет официальной отмены. Если опасности нет, сообщайте об этом своевременно, чтобы дети могли гулять", - пишут ярославцы на странице губернатора.

В министерстве региональной безопасности объяснили, что сигнал "Беспилотная опасность" объявляется Минобороны России. Местные органы власти только доводят его до населения:

"Информация об устранении угрозы применения беспилотных авиационных систем доводится также незамедлительно после получения информации от указанного органа".

В региональном министерстве образования напомнили, что при объявлении беспилотной опасности в образовательных организациях действует режим свободного посещения:

"Родители могут забирать детей во время занятий или оставлять их под присмотром в образовательном учреждении до отмены опасности".

