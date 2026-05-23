Родители школьников из Ярославля рассказали, сколько потратят на выпускные детей

ярославские родители рассказали, сколько тратят на выпускные детей.

Сервис по поиску работы SuperJob опросил родителей школьников из Ярославля и узнал, сколько в этом году они потратят на выпускные вечера.

Выяснилось, что сборы на праздничный вечер для учеников 9-х классов достигли 15 тысяч рублей, 11-х - 19 тысяч.

"13% сообщили, что 9-е классы их детей не будут проводить выпускные вовсе. Среди родителей одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 6%", - сказали в сервисе.

Отдельный удар по семейному бюджету - наряд для школьника на праздник. На одежду и обувь юноши-девятиклассника уйдет примерно 17,5 тысяч рублей, чтобы одеть и обуть девушку нужно около 16 тысяч. В 11 классе ситуация меняется и наряды выпускниц обходятся дороже. На сыновей родители тратят в среднем 20 тысяч, а на дочерей - 21 500.

При этом 24% родителей сыновей-девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 18%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 16% среди родителей юношей и 10% среди родителей девушек.

