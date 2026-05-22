Ярославский "Шинник" покинул сотрудник, прорабатавший в клубе 58 лет

В прошлом году Виктор Гавриков отменил свое 85-летие. ФОТО: ФК "Шинник"

Из ярославского футбольного клуба "Шинник" на заслуженный отдых ушел один из старейших сотрудников - Виктор Гавриков. В прошлом году он отменил свое 85-летие, а в клубе работает 58 лет.

Виктор Гавриков пришел в "Шинник" в 1968 году. 32 года он проработал тренером-массажистом. После выхода на пенсию специалист обеспечивал команде комфортные условия для подготовки к матчам на учебно-тренировочной базе "Белкино".

"Виктор Григорьевич, спасибо Вам за Ваш многолетний добросовестный труд. Крепкого Вам здоровья, энергии и оптимизма", - пожелали бывшему сотрудники в клубе.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен