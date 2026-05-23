НовостиПроисшествия23 мая 2026 7:06

В Рыбинске нашли подростка, укравшего мотоцикл от дома его хозяина

14-летний парень сменил замок зажигания
Полина ВАЧНАДЗЕ
Тутаевский подросток продумал, как украсть мотоцикл и сделал это.

Фото: УМВД по Ярославской области.

Сотрудники рыбинской полиции раскрыли кражу кроссового мотоцикла: по версии следствия, его увел от дома владельца 14-летний подросток из Тутаева. Мотоцикл стоит 230 тысяч рублей.

В пресс-службе ярославского УМВД рассказали, что парень заранее купил замок зажигания, специально поехал в Рыбинск и ночью отыскал подходящий мотоцикл. Затем он отогнал транспорт в ближайший гаражный комплекс, там сменил замок и сорвал регистрационный номер. На украденном мотоцикле подросток доехал до Тутаева и припарковал его у дома.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

