В Ярославской области пристраивают Волчка, который не укусит за бочок

Серенький Волчок ищет новую семью. Фото: Центр ветеринарии Ярославской области

Щенок попал в приют во время отлова. Как рассказали в областном Центре ветеринарии, обычно у таких собак время в приюте строго ограничено 25 днями, после чего их должны вернуть в среду обитания.

Но с первых дней стало ясно, что это не просто щенок из отлова, а очень живой, контактный, внимательный к человеку пёс. Волчок тянется к людям, интересуется общением, быстро откликается на внимание и показывает большой потенциал для адаптации к домашней жизни. Все это значит, что он может стать домашним любимцем.

Волчок обработан от паразитов, чипирован, отлично ладит с другими собаками.

Если вам понравился этот малыш, звоните по бесплатному номеру +7 (800) 707-49-77.