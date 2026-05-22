Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 мая 2026 20:49

В Ярославской области пристраивают Волчка, который не укусит за бочок

Из-за отличного характера щенка не стали возвращать на улицу
Георгий БРИНЧУК
Серенький Волчок ищет новую семью. Фото: Центр ветеринарии Ярославской области

Серенький Волчок ищет новую семью. Фото: Центр ветеринарии Ярославской области

Щенок попал в приют во время отлова. Как рассказали в областном Центре ветеринарии, обычно у таких собак время в приюте строго ограничено 25 днями, после чего их должны вернуть в среду обитания.

Но с первых дней стало ясно, что это не просто щенок из отлова, а очень живой, контактный, внимательный к человеку пёс. Волчок тянется к людям, интересуется общением, быстро откликается на внимание и показывает большой потенциал для адаптации к домашней жизни. Все это значит, что он может стать домашним любимцем.

Волчок обработан от паразитов, чипирован, отлично ладит с другими собаками.

Если вам понравился этот малыш, звоните по бесплатному номеру +7 (800) 707-49-77.