Чествование ярославского «Локомотива» пройдет уже 24 мая

Парад чемпионов состоится уже в воскресенье. Фото: Правительство Ярославской области.

В 15 часов на Советской площади начнет работу большая хоккейная фан-зона с интерактивами и праздничной программой. Автобусы с игроками проследуют от «Арены-2000» до Советской площади без остановок, где «Локомотив» встретится со своими болельщиками. Трансляция мероприятия будет организована на телеканале «ЯПервый».

Проведение торжеств повлияет на движение общественного транспорта. С 15.30 до 19 часов будет временно изменено движение троллейбусов №5 и 9. Их временно заменят дополнительные автобусы на 27 маршрутах.